Temizlendi

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Sabırlı köyünde bulunan ve 18’inci yüzyılda inşa edildiği bilinen tarihi cami, Ramazan ayı öncesinde gönüllü kadınlar tarafından temizlenerek ibadete hazır hale getirildi.

İliç ilçe merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafedeki Sabırlı köyünde yer alan, ahşap ve taş işçiliğiyle öne çıkan caminin Ramazan’a hazırlanması için imam hatip Muhammed Altunkaya, anons yaparak gönüllü kadınlara çağrıda bulundu. Çağrıyı duyan köy sakinleri temizlik malzemeleriyle camiye gelerek imece usulüyle kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

“Bütün Ramazan Buradayız”

Temizliğe katılan Meryem Dal, köy kadınlarının bir araya gelerek camiyi Ramazan ayına hazırladıklarını belirterek, “Arkadaşlarımızla toplandık, temizliğimizi yapalım dedik. Allah nasip ederse bütün Ramazan buradayız. Oruçlarımızı tutacağız, ibadetlerimizi ve Kur’an-ı Kerim’i bu camide okuyacağız. Camimizin daha temiz ve düzenli olması için çalıştık” ifadelerini kullandı.

18. Yüzyıldan Günümüze Ulaşan Mimari

İmam hatip Muhammed Altunkaya ise caminin 18’inci yüzyılın ortalarında, Abdülhamid Han döneminde inşa edildiğini belirtti. Yapının ahşap direkler ve taş malzemeyle inşa edildiğini kaydeden Altunkaya, caminin kendine özgü mimari özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Altunkaya, Ramazan ayı öncesi gerçekleştirilen temizlik çalışmasına katkı sunan köy kadınlarına teşekkür etti.