Kars Kafkas Üniversitesi bünyesinde 2015 yılında kurulan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, bugüne kadar yaralı veya hasta 4 bin 500 yaban hayvanı tedavi edip, doğal yaşamlarına kazandırdı.

Kafkas Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında faaliyete başlayan merkez, 14 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor. Merkezin 1600 metrekarelik kapalı bölümünde idari birimler, klinik ve rehabilitasyon alanları bulunuyor. Bozayı, vaşak, yırtıcı ve su kuşları gibi birçok türün tedavi edildiği merkezde yaralı hayvanların kurtarılması, öksüz yavruların büyütülmesi ve rehabilite edilerek doğaya geri döndürülmesi sağlanıyor. Merkez, 10 yılda 4 bin 500 yaban hayvanının bakım ve tedavisini tamamladı.

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Burak Büyükbaki, merkezin çalışma sürecine ilişkin bilgi verdi. 10 yıl önce hizmete başlayan kurumda yıllık ortalama 450 civarında yaban hayvanını tedavi ettiklerini söyleyen Büyükbaki, 2025 yılının 11 ayında bu sayının 490’a ulaştığını bildirdi. Tüm yıllara göre daha yüksek bir hasta sayısına ulaşıldığını anlatan Büyükbaki, çalışmaların Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütüldüğünü belirtti. Hayvan nakilleri ile gıda ve malzeme temininin bakanlıkla ortak şekilde sağlandığını söyleyen Büyükbaki, DKMP 13'üncü Bölge’ye bağlı 13 ilden merkeze hasta hayvan getirildiğini ifade etti.

'HAYVANLAR DOĞAYA DÖNEBİLECEK SEVİYEYE GELENE KADAR BAKILIYOR'

Merkezde 6 kişilik ekip ve 25 gönüllü öğrencinin görev yaptığını belirten Büyükbaki, "Bize gelenlerin çoğu kanatlı türler olsa da memeli yaban hayvanlarını da oldukça fazla barındırıyoruz. Gündüz ve gece yırtıcı kuşları, su kuşları, leşciller, otçul ve yırtıcı memeliler merkezimize geliyor. Gündüz yırtıcılarını beyaz ve kırmızı etle besliyoruz. Su kuşları için balık tercih ediyoruz. Ötücü ve tohumcu kuşlar için un kurdu üretiyoruz. İçeride bakımı süren bir dağ keçimiz için taze yeşillikler, bir ayı için ise doğal ortamında tükettiği meyve ve sebzelerden oluşan bir diyet uyguluyoruz. Bu süreç, hayvanlar doğaya geri dönebilecek seviyeye gelene kadar devam ediyor" diye konuştu. (DHA)