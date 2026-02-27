Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.'de çalışan işçiler, 7 aydır maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan farklarını alamadıkları gerekçesiyle 15 gün önce başladıkları eylemlerini sürdürüyor. Karşıyaka Çarşısı'nda yürüyüş yapıp, halka bildiri dağıtan işçiler adına konuşan DİSK/Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Sekreteri Güntay Kıray, 'Kent A.Ş. bünyesinde çalışan 540 işçiyiz. Buranın emekçileriyiz. Biz bu şehir için hizmet ediyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 7-8 aydır maaşlarımız ödenmiyor. En son temmuz ayından 10 bin TL ödendi. Dayanacak gücümüz kalmadı' dedi.

'ARKADAŞLARIMIZ TEDİRGİN'

Hep işçiden tasarruf edilmeye çalışıldığını söyleyen Koray, 'Biz nasıl emeğimizi buraya veriyorsak, maaşımızı zamanında istiyoruz. Başka bir isteğimiz yok. Belediyenin kreşlerine çocuklarını gönderen arkadaşlarımız var. Kreş paralarını ödeyemediği için evine ödeme emri gönderildi. Maaşı vermeyen zaten kendileri. Belediye binası ya da diğer alanlarda çalışan 240 arkadaşımıza yer değişikliği yapılmak isteniyor. Tesiste çalıştırılmak için gönderilmesi adına daha tebliğ edilmedi ama bununla ilgili bir toplantı yapıldı. Arkadaşlarımız gerçekten tedirgin. Şube ve temsilciler olarak her gün Karşıyaka Çarşı'da halkı bilgilendiriyoruz. Eylemlerimiz artarak devam edecek. Çünkü bizi duymak istemiyorlar. Bir tekstil pazarı yapmayı düşünüyorlar. Oradan gelecek parayla bu borçların ödenileceğini söylüyorlar. Fakat bizim bunu daha artık bekleyecek durumumuz kalmadı' diye konuştu. Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. işçilerinin yaklaşık 7 aydır maaşlarını alamadıklarını belirten AK Parti Karşıyaka Grup Başkanvekili ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Ünal da işçilere destek verdi. (DHA)