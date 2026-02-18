Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, James Simon Galerie’de 11 Şubat’ta gerçekleşen açılışın geniş katılımlı bir törenle yapıldığını belirtti. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergiyi gezen Şıldak, “Farklı dönemlerde gün yüzüne çıkarılan heykeller ve günlük yaşam objeleri estetik bir tasarımla sunuluyor. Bu sergi, başta Göbeklitepe olmak üzere Taş Tepeler Projesi kapsamındaki kazı alanlarının dünya çapında tanıtılması açısından çok önemli” dedi.

Göbeklitepe’ye 1 Milyon Ziyaretçi Hedefi

Berlin’de yaklaşık 500 bin Türk’ün yaşadığını hatırlatan Şıldak, serginin Avrupa’daki Türk toplumu ve uluslararası ziyaretçiler açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şıldak, “Amaç, insanlığın ortak mirası olan bu eserleri dünyayla buluşturmak ve şehrimize turizm açısından canlılık kazandırmak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla gerçekleşen bu etkinliğin ilimiz turizmine olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. 2026’da Göbeklitepe’de 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz ve önümüzdeki yıllarda yabancı turist oranının giderek artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Sergi Hakkında

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzeleri’ne bağlı Ön Asya Müzesi iş birliğinde hazırlanan sergide, 44’ü ilk kez sergilenen toplam 89 eser ve 4 replika yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler Bölgesi, sergide ziyaretçilere 12.000 yıl öncesinin yaşamını anlatıyor. Sergi, 19 Temmuz 2026 tarihine kadar Berlin’de ziyaret edilebilecek.