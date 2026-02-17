Galatasaray’da sezon sonu transfer planlamaları sürerken Roland Sallai için İngiltere Premier Lig ekibi Brentford’un devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray’da transfer planlamaları

Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı yönetim yaz transfer döneminde oyuncu satışından gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda bazı futbolcularla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

Roland Sallai’ye yoğun ilgi

Takımda en çok talip gören isimlerden biri Roland Sallai oldu. Ara transfer döneminde Liverpool ve Sunderland oyuncu için girişimde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı. Şimdi ise Brentford’un Sallai için devreye girdiği ifade ediliyor. İngiliz ekibinin sezon sonunda Galatasaray’a resmi teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.

Galatasaray’ın tutumu

Sarı-kırmızılıların Sallai’nin ayrılığına bu kez daha sıcak bakabileceği iddia ediliyor. Yönetimin oyuncu için 20 milyon euro civarındaki teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Sallai’nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray, bu sezon tüm kulvarlarda iddialı bir performans sergilerken kadrosunu ara transfer döneminde önemli isimlerle güçlendirmişti. Roland Sallai ise bu süreçte Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken oyuncular arasında yer aldı.

Brentford’un Roland Sallai transferinde kararlı olduğu, Galatasaray’ın ise belirlediği bonservis beklentisinden taviz vermeyeceği öne çıkıyor. Yaz transfer döneminde bu gelişmenin kulübün finansal planlamaları açısından önemli bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.