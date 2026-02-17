İstanbul Üsküdar’daki Boğaz Çamlıca Şantiyesi’nde çalışan işçiler, haklarının gasp edildiği iddiasıyla eylem kararı aldı. Özka Boğaz Çamlıca Şantiyesi’nde görev yapan üyelerin haklarını savunmak amacıyla, ÖZ-KA İnşaat ve Adelsan Mühendislik firmalarına karşı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü protesto düzenlenecek.

Eylemin, saat 13.00’te Küplüce Mahallesi Harman Sokak No:27 Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açıklamada, “Üyelerimizin tek damla alınterlerini dahi gasp ettirmeyeceğiz” denilerek, hak kayıplarına karşı mücadele mesajı verildi.

Migros'tan depo çalışanlarına ilişkin açıklama!
Migros'tan depo çalışanlarına ilişkin açıklama!
İçeriği Görüntüle

Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Muhabir: Melisa Sapaz