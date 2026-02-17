İstanbul Üsküdar’daki Boğaz Çamlıca Şantiyesi’nde çalışan işçiler, haklarının gasp edildiği iddiasıyla eylem kararı aldı. Özka Boğaz Çamlıca Şantiyesi’nde görev yapan üyelerin haklarını savunmak amacıyla, ÖZ-KA İnşaat ve Adelsan Mühendislik firmalarına karşı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü protesto düzenlenecek.
Eylemin, saat 13.00’te Küplüce Mahallesi Harman Sokak No:27 Üsküdar/İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Açıklamada, “Üyelerimizin tek damla alınterlerini dahi gasp ettirmeyeceğiz” denilerek, hak kayıplarına karşı mücadele mesajı verildi.
Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Muhabir: Melisa Sapaz