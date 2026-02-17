Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 28 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

28 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Ardahan, Ağrı, Bartın, Bayburt, Bitlis, Bolu, Çorum, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, İzmir, İstanbul, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda toplam 350 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 140’ı tutuklanırken, 52’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 56 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 102 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

300 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Operasyonlar kapsamında yapılan incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 300 milyon TL değerindeki 2 şirkete, 10 taşınmaza, 18 araca, 1 motora ve şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

Ayrıca operasyonlarda nakit para, çeşitli silah ve mühimmat, uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Siber Suçlarla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, vatandaşların dijital güvenliğini korumak ve suç gelirlerini ortadan kaldırmak amacıyla siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karşı yürütülen operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 1 haftada Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 350 şüpheliyi yakaladık.”



Haber Linki:https://t.co/iokWLQHRGo pic.twitter.com/5pmhmX3Q3s — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 17, 2026