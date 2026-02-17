Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; Kapadokya bölgesinde 2025 yılı sonunda ziyaretçi sayısı, 149 bin 256 artarak 4 milyon 523 bin 275'e ulaştı. 2026 yılı ocak ayında da müze ve ören yerlerini 178 bin 948 kişi ziyaret etti. 2025 yılı verilerini değerlendiren Vali Fidan, en çok ziyaret edilen noktalar arasında Göreme Açık Hava Müzesi'nin 1 milyon 186 bin 332 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldığını, Paşabağları Ören Yeri'nin 907 bin 345 ziyaretçiye ulaştığını bildirdi. Vali Fidan, Kaymaklı Yeraltı Şehri'nin 688 bin 417, Derinkuyu Yeraltı Şehri ise 547 bin 417 kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

JAPON TURİSTLER ARTTI

Vali Fidan, 2025 yılında Nevşehir'i en çok ziyaret eden ülkeler arasında Çin, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, İtalya, Japonya, Tayvan, Rusya, Almanya ve Brezilya'nın öne çıktığını ifade etti. Özellikle Japon turist sayısında önceki yıllara istinaden artış görüldüğünü kaydeden Fidan, Rusya ve Almanya'dan da bölgeye yönelik ilginin arttığını ifade etti.

KONAKLAMA VERİLERİ

Konaklama altyapısına ilişkin verileri de paylaşan Vali Fidan, 2024 yılı aralık ayı itibarıyla 856 olan konaklama tesisi sayısının, 2025 yılı sonunda 883'e yükseldiğini söyledi. 2025 yılı itibarıyla 883 tesiste 15 bin 688 oda ve 32 bin 37 yatak kapasitesi ile hizmet verildiğini aktaran Fidan, 2025 yılı sonunda tesislere toplam 2 milyon 205 bin 619 kişinin giriş yaptığını, ortalama kalış süresinin 1,95 gece olarak kaydedildiği ve toplam geceleme sayısının 4 milyon 299 bin 830'a ulaştığını belirtti. (DHA)