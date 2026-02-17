Ankara’da 17, 18 ve 19 Şubat 2026 tarihlerinde planlı bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Yetkililer, çalışmaların şebeke güvenliğini artırmak ve olası arızaların önüne geçmek amacıyla yapılacağını bildirdi.

Hangi ilçelerde kesinti var?

Kesintiler; Bala, Beypazarı, Çankaya, Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde uygulanacak.

Bala’da 17 ve 18 Şubat’ta 09.30-17.30 saatleri arasında, 19 Şubat’ta ise 09.30-15.00 saatleri arasında çok sayıda mahalle ve sokakta kesinti yapılacak.

Beypazarı'nda 17-18-19 Şubat tarihlerinde farklı saat aralıklarında çarşı merkezi ve birçok sokakta 3 ila 8 saat süren kesintiler uygulanacak.

Çankaya'da üç gün boyunca farklı mahalle ve sokaklarda 09.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı kesintiler olacak.

Yenimahalle'de 18 ve 19 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren belirli sokaklarda 4-5 saatlik kesintiler yaşanacak.

Polatlı'da ise 18 ve 19 Şubat'ta 09.30-17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde enerji verilemeyecek.

Vatandaşların, belirtilen saat aralıklarına karşı tedbirli olmaları ve güncel kesinti listelerini dağıtım şirketinin resmi duyurularından takip etmeleri istendi.