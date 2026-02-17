Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde saat 11.00'de yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği cezaevinde çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin koordinasyonu ve yangın söndürme tatbikatında gösterdikleri mücadele gerçeğini aratmadı. Tatbikata Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı Fatih Işık ve Şereflikoçhisar B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Demir bizzat katılarak çalışmaları yerinde takip etti. (DHA)

Kaynak: DHA