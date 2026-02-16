2026 yılına ilişkin verilere göre Türkiye’de ortalama daire fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Muğla’da ortalama konut fiyatı 8 milyon 200 bin TL’ye ulaştı.

Listenin ikinci sırasında İstanbul yer alırken, üçüncü sırada Çanakkale bulunuyor. Ege ve Akdeniz illerindeki yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

Konut1

2026 İllere Göre Ortalama Daire Fiyatları

  1. Muğla – 8.200.000 TL

  2. İstanbul – 7.700.000 TL

  3. Çanakkale – 6.400.000 TL

  4. Antalya – 6.300.000 TL

  5. İzmir – 6.100.000 TL

  6. Aydın – 5.900.000 TL

  7. Balıkesir – 5.500.000 TL

  8. Yalova – 5.300.000 TL

  9. Bartın – 5.200.000 TL

  10. Bursa – 5.100.000 TL

Özellikle turizm potansiyeli yüksek şehirlerde konut fiyatlarının üst sıralarda yer alması dikkat çekerken, 2026 yılında gayrimenkul piyasasındaki artış trendinin sürdüğü görülüyor.

Muhabir: Zehra Önen