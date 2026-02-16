2026 yılına ilişkin verilere göre Türkiye’de ortalama daire fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Muğla’da ortalama konut fiyatı 8 milyon 200 bin TL’ye ulaştı.

Listenin ikinci sırasında İstanbul yer alırken, üçüncü sırada Çanakkale bulunuyor. Ege ve Akdeniz illerindeki yüksek fiyatlar dikkat çekiyor.

2026 İllere Göre Ortalama Daire Fiyatları

Muğla – 8.200.000 TL İstanbul – 7.700.000 TL Çanakkale – 6.400.000 TL Antalya – 6.300.000 TL İzmir – 6.100.000 TL Aydın – 5.900.000 TL Balıkesir – 5.500.000 TL Yalova – 5.300.000 TL Bartın – 5.200.000 TL Bursa – 5.100.000 TL

Özellikle turizm potansiyeli yüksek şehirlerde konut fiyatlarının üst sıralarda yer alması dikkat çekerken, 2026 yılında gayrimenkul piyasasındaki artış trendinin sürdüğü görülüyor.