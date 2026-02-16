Haymana ilçesinde pompalı tüfekle kahvehaneye giren bir şüpheli, çevredekilere tehditler savurdu. Arbedede silahın kazara ateş aldığı olayda yaralanan olmazken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gültepe Mahallesi’ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle içeri girerek bağırmaya başladı ve içeride bulunan kişilere yönelik tehditlerde bulundu.

Kahvehanedeki bazı vatandaşlar şüpheliyi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Çıkan arbede sırasında tüfek kazara ateş aldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Şüpheli, vatandaşların müdahalesiyle etkisiz hale getirildikten sonra ihbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.