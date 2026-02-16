ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’nin yeniden inşası için kurulan Gazze Barış Kurulu’na üye ülkelerin 5 milyar dolardan fazla yardım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Trump, söz konusu desteğin resmi olarak 19 Şubat Perşembe günü Washington’da düzenlenecek törende duyurulacağını bildirdi.

Gazze Barış Kurulu’na Çok Sayıda Ülke Katıldı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu’nun bölgenin yeniden yapılandırılmasında kritik bir rol üstleneceğini belirtti. Kurul’a şu ana kadar çok sayıda ülkenin resmen katıldığını ifade eden Trump, uluslararası toplumun Gazze’deki insani kriz ve altyapı sorunlarına çözüm üretme konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

5 Milyar Doların Üzerinde Bağış

ABD Başkanı, Washington’da düzenlenecek törende, üye ülkelerin Gazze’deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğunu açıklayacaklarını kaydetti. Söz konusu fonun, başta konut, sağlık, altyapı ve temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Uluslararası İstikrar Gücü Göreve Başlayacak

Trump, toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis teşkilatı kapsamında binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktardı. Bu adımın, bölgede güvenliğin sağlanması ve yeniden inşa sürecinin istikrarlı şekilde yürütülmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

Hamas’a Silahsızlanma Çağrısı

Açıklamasında güvenlik konusuna da değinen Trump, Hamas’ın tam ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Trump, Gazze’de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının, güvenlik şartlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Gazze’de devam eden insani kriz ve altyapı yıkımının ardından uluslararası toplumun attığı bu adımın, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kritik bir dönüm noktası olması bekleniyor.