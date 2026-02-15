Televizyon dünyasına güçlü bir dönüş yapan İnci Taneleri için final kararı alındı. Uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı fenomen dizi, 51. bölümde izleyicisine veda edecek.

İki sezon boyunca yayınlandığı döneme damga vuran yapım; hikâyesi, güçlü oyuncu kadrosu ve müzikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayına başlamadan önce dahi büyük merak uyandıran dizi, özellikle Azem ve Dilber karakterleriyle sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Kanal ve yapım şirketinden ortak karar

Edinilen bilgilere göre final kararı, kanal ve yapım şirketinin ortak değerlendirmesi sonucunda alındı. 51. bölümde büyük final yapacak olan dizi, şimdiden unutulmaz projeler arasındaki yerini aldı.

“İnci Taneleri”nin final bölümüyle birlikte ekran yolculuğunu tamamlaması beklenirken, izleyiciler şimdiden duygusal bir vedaya hazırlanıyor.