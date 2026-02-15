Müslümanlar için büyük manevi değere sahip ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Ramazanın ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı eda edilecek. Aynı gece sahura kalkılacak, 19 Şubat’ta ilk iftar yapılacak.

Ay boyunca oruç, teravih, mukabele ve Kur’an-ı Kerim hatimleri gibi ibadetler yoğun şekilde yerine getirilecek. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu yıl 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 20 Mart’ta başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bu yıl fitre miktarı 240 lira olarak açıklandı.

Teravih ve Sahurun Sünnetteki Yeri

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Ömer Tiryaki, ramazanın rahmet kapılarının açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Tiryaki, gündüzleri orucun farz kılındığını, gecelerinde ise ibadetin teşvik edildiğini vurguladı.

Hz. Peygamber’in ramazan gecelerinde teravih namazını birkaç gün cemaatle kıldığını hatırlatan Tiryaki, bunun farz sanılabileceği endişesiyle sürekli cemaatle kıldırmadığını ifade etti. Bu endişenin ortadan kalkmasıyla birlikte Hz. Ömer döneminden itibaren teravihin cemaatle düzenli şekilde kılınmaya başlandığını aktardı. Ayrıca sahura kalkmanın da Peygamber’in tavsiyeleri arasında yer aldığını söyledi.

Kur’an, İnfak ve Dayanışma Ayı

Tiryaki, Hz. Muhammed’in ramazan ayında cömertliğinin arttığını, Kur’an-ı Kerim’i daha çok okuduğunu ve mukabele yaptığını dile getirdi. Bu örnekten hareketle Müslümanların asırlardır ramazan ayında hatimler okuduğunu, camilerde itikafa girdiğini, infak ve sadakalarını artırarak toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediğini belirtti.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin daha fazla gözetildiği, paylaşma ve yardımlaşma bilincinin güçlendiği vurgulandı.