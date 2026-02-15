Olay, saat 01.00 sıralarında Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi Süleyman Seba Sokak’ta meydana geldi. Sevgililer Günü dolayısıyla etkinlik düzenlenen eğlence mekanının önüne gelen A.G., henüz bilinmeyen bir nedenle belinden çıkardığı tabancayla giriş kapısına doğru peş peşe ateş etti.

Saldırı sırasında güvenlik görevlisi şans eseri yara almazken, İ.M.A. isimli kişi iki ayağından vurularak yaralandı.

Seken Mermi Genç Kadını Yaraladı

Mekan girişinin karşı tarafında arkadaşlarıyla bulunan ve silah sesleri üzerine kaçmaya çalışan 23 yaşındaki Z.B. de seken mermilerden birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.M.A.’nın ayağındaki kurşunlar nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

O Anlar Kamerada

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin mekan önüne gelerek ateş açtığı, çevredekilerin panikle kaçıştığı yer aldı. Şüphelinin olay yerinden uzaklaştıktan sonra arkasına dönerek yeniden ateş ettiği, silahın tutukluk yapması üzerine koşarak kaçtığı görüldü.

Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kimliği belirlenen A.G., yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin, saldırının işletme sahibi ile şüpheli arasında olası bir husumetten kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.