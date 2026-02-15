Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin beklendiği belirtildi.

9 İl İçin Sarı Kodlu Meteorolojik Uyarı

Fırtına nedeniyle şu iller için ‘sarı’ kodlu uyarı yapıldı:

Muğla

Aydın

İzmir

Manisa

Balıkesir

Çanakkale

Edirne

Kırklareli

Yetkililer, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba, doğal gaz ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı uyarıda bulundu.

Vatandaşlara Uyarı: Dikkatli ve Tedbirli Olun

Açıklamada özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların, sürücülerin ve deniz ulaşımını kullanacakların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkileyebileceği belirtilerek, resmi kurumlardan yapılacak duyuruların takip edilmesi istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (@meteoroloji_twi) alınan son bilgilere göre;



🗓️ 15 Şubat 2026 Pazar günü;



📍 Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



⚠️ Vatandaşlarımızın… pic.twitter.com/VFFpkZc93i — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 15, 2026