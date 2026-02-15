Havaların ısınmasıyla birlikte Bingöl’de baharın gelişini simgeleyen çiğdemler yüzünü gösterdi. Bingöl-Genç karayolu üzerinde yer alan Çayağzı köyü çevresinde açan mor renkli çiğdemler, doğada kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Arılar Çiğdemlere Kondu

Halk arasında “baharın müjdecisi” olarak adlandırılan çiğdemlerin açmasıyla birlikte bölgede hareketlilik de arttı. Bal arılarının çiçeklerin üzerine konarak polen topladığı gözlemlenirken, ortaya çıkan görüntüler doğaseverlerin ilgisini çekti.

Doğanın canlanmaya başladığı bu günlerde çiğdemler, bölge halkı için hem baharın gelişini hem de yeni bir mevsimin başlangıcını simgeledi.