Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 55, ilçelerden Adaklıda 30, Genç'te 39, Karlıova'da 25, Kiğı'da 12, Solhan'da 5, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 6 olmak üzere toplamda 192 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolların açılması için çalışma başlatıldı.

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLUNUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan Bingöl Valiliği tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise Erzurum kara yolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, 'Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 kilometreleri arası (Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır' denildi.

Açıklamada ayrıca, Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-31 kilometreleri arasının da TIR trafiğine kapatıldığı belirtildi. (DHA)