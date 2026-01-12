Uyku biliminde çığır açabilecek bir gelişme kamuoyuyla paylaşıldı. Bright Minds Biosciences tarafından yürütülen Faz 2 klinik çalışmada, BMB-101 adlı deneysel ilacın, toplam uyku süresi sabit kalırken REM uykusunu yüzde 90’a varan oranda artırdığı açıklandı.

Ocak 2026’da paylaşılan çalışma verilerine göre, selektif 5-HT2C agonisti olan BMB-101, REM süresini ortalama 56 dakikadan 107 dakikaya yükseltti. Katılımcıların toplam uyku süresi ise yaklaşık 9 saat olarak değişmedi.

Nöbetlerde de Dikkat Çekici Azalma!

İlaç, esas olarak epilepsi tedavisi amacıyla geliştirildi. Çalışmada, özellikle absence (dalma) nöbetlerinde yüzde 73 oranında azalma gözlemlendi. Araştırmacılar, bu etkinin REM uykusundaki artışla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

Sadece REM’i Hedefleyen İlk İlaç Olabilir!

Bilim insanları, BMB-101’in yalnızca REM uykusunu artırması nedeniyle tarihte ilk “REM-odaklı” ilaç olabileceğine dikkat çekiyor. REM uykusu; hafıza oluşumu, duygusal denge ve bilişsel işlevler açısından kritik öneme sahip.

Uyku, Depresyon ve Alzheimer İçin Yeni Umut!

Şirket tarafından yapılan açıklamada, ilacın uyku bozuklukları, depresyon ve Alzheimer gibi alanlarda da potansiyel kullanımının araştırıldığı belirtildi. Çalışmada ilacın yan etki profilinin olumlu olduğu, bir sonraki aşama olan registrational (ruhsat öncesi) klinik denemelere hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Uzmanlara göre bu gelişme, gelecekte uykunun kalitesinin ilaçla optimize edilebileceği yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Ancak ilacın yaygın kullanımına geçilmeden önce daha kapsamlı klinik sonuçlara ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.