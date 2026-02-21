Ramazan ayında uzun süren açlık ve ardından yapılan iftar, beslenme alışkanlıklarında önemli değişikliklere yol açıyor. Özellikle gluten hassasiyeti ya da çölyak hastalığı bulunan bireyler için bu süreç daha özenli bir planlama gerektiriyor. Buğday, arpa ve çavdar içeren besinlerden uzak durması gereken vatandaşların, sahur ve iftarda güvenli alternatiflere yönelmesi büyük önem taşıyor.

Sahurda Uzun Süre Tok Tutan Alternatifler

Uzmanlar, sahurda kan şekerini dengede tutacak ve uzun süre tokluk sağlayacak besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Glutensiz yulaf (sertifikalı), yumurta, peynir, yoğurt, ceviz, badem, zeytin ve bol yeşillik sahur için uygun seçenekler arasında yer alıyor. Beyaz ekmek yerine glutensiz ekmek ya da karabuğday, kinoa ve mısır unu gibi alternatiflerle hazırlanmış ürünler tercih edilmeli.

Ayrıca sahurda aşırı tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması, gün içinde susuzluk hissini azaltmaya yardımcı oluyor.

İftarda Kontrollü ve Dengeli Beslenme

Uzun süren açlığın ardından hızlı ve fazla yemek tüketmek sindirim sorunlarına yol açabiliyor. Gluten hassasiyeti olan bireylerin iftara hafif bir çorba (örneğin mercimek ya da sebze çorbası) ile başlaması, ardından 10-15 dakika ara vererek ana öğüne geçmesi öneriliyor.

Ana öğünde ızgara veya fırında pişirilmiş et, tavuk ya da balık; yanında pirinç pilavı, karabuğday ya da patates gibi glutensiz karbonhidrat kaynakları tercih edilebilir. Salata ve yoğurt gibi destekleyici besinler de sindirimi kolaylaştırıyor.

Çapraz Bulaşmaya Dikkat

Çölyak hastaları için en önemli konulardan biri de çapraz bulaşma riski. Aynı mutfakta glutenli ve glutensiz ürünlerin hazırlanması sırasında kullanılan bıçak, kesme tahtası ve tost makinesi gibi araçlar dikkatle ayrılmalı. Dışarıda iftar yapacak kişilerin ise işletmenin glutensiz menü konusunda hassasiyet gösterip göstermediğini önceden sorması gerekiyor.

Tatlı Tercihinde Alternatifler

Ramazan denince akla gelen şerbetli tatlılar genellikle buğday unu içeriyor. Bu nedenle gluten hassasiyeti olan vatandaşların sütlaç, güllaç (glutensiz yaprakla hazırlanmış), meyve tatlıları ya da ev yapımı glutensiz unlarla hazırlanmış tatlılara yönelmesi öneriliyor.

Uzmanlar, Ramazan boyunca dengeli ve bilinçli beslenmenin hem ibadetin daha rahat yerine getirilmesini sağladığını hem de sindirim sistemi sağlığını koruduğunu vurguluyor. Gluten hassasiyeti bulunan bireylerin ise herhangi bir şikâyet durumunda mutlaka bir sağlık uzmanına başvurması gerektiği hatırlatılıyor.