Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy, görüşmeye ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

Zelenskiy açıklamasında, yapılan görüşmede diplomatik temasların tüm kritik başlıklarının değerlendirildiğini belirtti. Birçok konuda benzer bakış açısına sahip olduklarını ifade eden Zelenskiy, bu uyumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üçlü Müzakereler Gündemdeydi

Ukrayna lideri, ABD ve Rusya ile yapılması planlanan bir sonraki üçlü görüşmenin hazırlıkları hakkında Rutte’ye bilgi verdiğini aktardı. Tarafların pozisyonlarında yaşanabilecek olası değişimlerin de ele alındığını kaydeden Zelenskiy, diplomatik sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Enerji Güvenliği ve Savunma Desteği

Görüşmede Ukrayna’nın enerji altyapısının mevcut durumu da masaya yatırıldı. Ayrıca “Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi” (PURL) kapsamında yürütülen çalışmaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Zelenskiy, PURL çerçevesinde Ukrayna’nın savunmasına katkı sağlayan tüm Avrupa ülkelerine teşekkür ederek, Rutte’nin desteğinden dolayı ayrıca memnuniyet duyduğunu ifade etti.