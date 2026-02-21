United States Southern Command (SOUTHCOM), Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekneye yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun SOUTHCOM Komutanı Francis L. Donovan’ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

İstihbarat Doğruladı

Açıklamada, istihbarat birimlerinin teknenin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyrettiğini ve yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu doğruladığı ifade edildi.

Operasyon sonucunda teknede bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği, ABD askeri unsurlarının ise herhangi bir zarar görmediği bildirildi.

Görüntüler Paylaşıldı

SOUTHCOM’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknenin vurulduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

ABD ordusunun bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.