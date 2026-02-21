Trump’tan tüm ülkelere yüzde 10’luk küresel tarife çıkışıABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tüm ülkelere yönelik ve neredeyse hemen yürürlüğe girecek olan yüzde 10'luk küresel gümrük vergisini Oval Ofis'te imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu hamlesi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin dün aldığı kararın hemen ardından geldi. Yüksek Mahkeme, Trump'ın daha önceki tarifeleri dayandırdığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA), başkana doğrudan gümrük vergisi uygulama yetkisi vermediğine hükmetmişti. Bunun üzerine yeni bir yasal zemin kullanan Trump, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 122'nci maddesindeki yetkilerini devreye soktu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, başkana uluslararası ödeme dengesi sorunlarına karşı ek vergi ve ithalat kısıtlaması getirme hakkı tanıyan bu madde kapsamında, ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında geçici vergi getirildiği bildirildi. Kararın 24 Şubat'tan itibaren resmen yürürlüğe gireceği kaydedildi.

MUAF TUTULAN ÜRÜNLER VE ÜLKELER

Beyaz Saray, söz konusu geçici tarifeden muaf tutulacak kalemleri de detaylandırdı. Buna göre; enerji, bazı tarım ve havacılık ürünleri, otomotiv ve elektronik sektörü parçaları ile kritik mineraller, ilaçlar ve bilgi materyalleri yeni vergiden etkilenmeyecek. Ayrıca, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) standartlarına uygun Kanada ve Meksika malları ile bazı Orta Amerika ülkelerinden gelen belirli tekstil ürünlerinin de kapsam dışında bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan açıklamada, Trump'ın ABD Ticaret Temsilciliği'ne (USTR) ayrı bir talimat vererek, yasanın 301'inci maddesi uyarınca ülkeye karşı yürütülen 'haksız ve ayrımcı' ticaret eylemlerinin soruşturulmasını istediği belirtildi.