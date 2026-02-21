FIFA, savaşın gölgesindeki Gazze’yi futbolun birleştirici gücüyle yeniden ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. "Barış Kurulu" ile yapılan tarihi anlaşma kapsamında bölgeye devasa bir spor kompleksi ve altyapı ağı kurulacak.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Gazze Şeridi’nde futbolu ve sosyal yaşamı canlandıracak yaklaşık 75 milyon dolarlık dev bir projeyi başlattığını duyurdu. Washington’da gerçekleştirilen "Barış Kurulu" toplantısında bizzat FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından açıklanan plan, bölgedeki spor altyapısını tamamen değiştirmeyi hedefliyor.

Projenin Detayları: 20 Bin Kişilik Ulusal Stadyum Geliyor

FIFA’nın "Barışa Köprü" olarak adlandırdığı yatırım planının ana maddeleri şunlar:

20.000 Kapasiteli Ulusal Stadyum: Gazze’nin yeni sembolü olacak, uluslararası standartlarda bir stadyum inşa edilecek. (Maliyeti yaklaşık 50 milyon dolar.)

FIFA Akademisi: Genç yeteneklerin profesyonel eğitim alabileceği, son teknolojiyle donatılmış bir futbol akademisi kurulacak.

50 Mini Saha (FIFA Arena): Okulların ve yerleşim alanlarının yakınına kurulacak bu sahalar, çocukların güvenli alanlarda spor yapmasını sağlayacak.

5 Büyük Saha: Şehrin farklı bölgelerinde profesyonel ve amatör kulüplerin kullanımı için 5 tam boy futbol sahası yapılacak.

Infantino: "Futbol Umudun Evrensel Dilidir"

Toplantıda konuşan Gianni Infantino, projenin sadece binalardan ibaret olmadığını vurguladı:

"Bir top ve bir saha, yeniden inanmak için bir sebeptir. Bu proje sadece tesis yapmak değil; Gazze halkına iş fırsatları sunmak, kız ve erkek çocuklar için ligler düzenlemek ve bölgeye umudu geri getirmektir."

Takvim Ne Diyor?

Projenin ilk aşaması olan mini sahaların 3 ila 6 ay içinde tamamlanması planlanırken, büyük Ulusal Stadyum’un inşasının 18 ila 36 ay sürmesi bekleniyor. Yatırımın finansmanı için liderlerin ve uluslararası kurumların seferber edildiği belirtildi.