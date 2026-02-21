Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemine ilişkin yaptığı değerlendirmede ilkokula başlama yaşının yeniden düzenlenebileceğinin sinyalini verdi. Mevcut uygulamada aynı sınıfta farklı gelişim düzeyine sahip çocukların bulunduğunu belirten Tekin, bu durumun eğitim sürecini doğrudan etkilediğini ifade etti.

Tekin, özellikle ay farkının bile çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde belirleyici olduğunu vurgulayarak, sınıf içi uyumun zorlaştığını dile getirdi.

Bakan Tekin, küçük yaş grubundaki öğrencilerin motor beceriler, dikkat süresi ve öz bakım gibi alanlarda daha zorlandığını belirtti. Bu farklılıkların hem akademik başarıyı hem de öğrenciler arası ilişkileri etkileyebileceğine dikkat çekti.

Eğitimciler de uzun süredir, geniş yaş aralığının özellikle ilkokulun ilk yıllarında öğrenme sürecini zorlaştırdığına işaret ediyor.

Sadece yaş değil, sistem de masada

Bakanlığın gündeminde yalnızca okula başlama yaşı yok. Eğitimde daha kapsamlı bir dönüşüm için farklı başlıklarda da çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda;

Taşımalı eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi

Adrese dayalı yerleştirme modelinin gözden geçirilmesi

Okul planlamasında veri odaklı yaklaşımın güçlendirilmesi

gibi adımların da gündemde olduğu belirtiliyor.

Yeni model nasıl olacak?

Henüz netleşmiş bir düzenleme bulunmazken, üzerinde çalışılan modelin çocukların gelişim düzeyini merkeze alan daha dengeli bir sistem olması bekleniyor.

Uzmanlar, daha dar yaş aralığıyla oluşturulacak sınıfların hem akademik başarıyı artırabileceğini hem de öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırabileceğini değerlendiriyor.

Eğitimde olası değişikliklerin önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.