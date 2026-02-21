Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Külliye’de Ramazan” programına katıldı. Etkinlik alanında kurulan Milli Eğitim Bakanlığı stantlarını ziyaret eden Tekin, sergilenen kitapları inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Tekin, alanda öğrenciler ve ailelerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Okullarımız Cıvıl Cıvıl”

Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı olmasını dileyen Tekin, geçen yıl da etkinliklere yoğun ilgi gösterildiğini, bu yıl katılımın daha da arttığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrencilerde vatan, millet ve ülke sevgisini güçlendirmeye yönelik çeşitli faaliyetler başlattıklarını belirten Tekin, yayımladıkları genelge doğrultusunda okullarda birçok etkinliğin hayata geçirildiğini ifade etti. Tekin, “Şu anda okullarımız Ramazan coşkusuyla dolu. Bu çalışmalara katkı sunan öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Eleştirilere Yanıt

Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirileri de değerlendiren Tekin, Türk toplumunun kültürel değerlerinin iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı. Anadolu’da Ramazan ayının birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun şekilde yaşandığı bir dönem olduğunu dile getiren Tekin, etkinliklerin toplumun kültürel yapısıyla uyumlu olduğunu savundu.

Tekin, eleştiri yöneltenlerin sahaya gelerek Ramazan atmosferini yerinde görmeleri gerektiğini belirterek, toplumun değerleriyle bağın önemine dikkat çekti.