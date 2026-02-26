Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki RAMS Başakşehir, ligde oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 36 puan topladı ve 6. sırada yer aldı. İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek moral depoladı. Turuncu-lacivertliler ayrıca hücum performansıyla dikkat çekiyor. Başakşehir, Süper Lig’de 10. haftadan itibaren oynadığı son 14 maçta gol atmayı başardı. Bu süreçte 33 kez fileleri havalandıran İstanbul ekibi, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. 23 puanla 13. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, geçen hafta sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti. Sezonun ilk yarısında Konya’da oynanan mücadeleyi de 2-1 kazanan Konyaspor, İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

Başakşehir’de kritik mücadele öncesi eksikler can sıkıyor. Sarı kart cezalısı Leo Duarte forma giyemeyecek. Beşiktaş maçında elmacık kemiğinde kırık oluşan Bertuğ Yıldırım’ın da karşılaşmada oynaması beklenmiyor.

Öte yandan İlhan Palut’un Başakşehir deplasmanındaki karnesi dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adam, kariyerinde daha önce farklı takımlarla İstanbul’da RAMS Başakşehir’e konuk olduğu maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı ve 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Avrupa kupalarına katılım hedefleyen Başakşehir ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Konyaspor arasındaki mücadele, haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Başakşehir iç sahadaki gol serisini sürdürüp üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlarken, Konyaspor ise Galatasaray galibiyetinin moraliyle zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverleri tempolu ve yüksek mücadele gücüne sahne olacak bir 90 dakika bekliyor.

RAMS Başakşehir – TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.