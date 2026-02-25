Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya’da Juventus maçı öncesi yaptığı açıklamalarda transfer gündemi ve takımın hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kavukcu, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için, “Bir gün onu Galatasaray formasıyla oynarken göreceğimize eminim” dedi.

“Juventus Yine de Juventus’tur”

İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a konuşan Kavukcu, ilk maçta avantajlı bir skor aldıklarını ancak rövanşın zor geçeceğini belirtti.

Juventus’un köklü bir kulüp olduğuna dikkat çeken Kavukcu, Allianz Stadyumu’nda sonucu korumanın kolay olmayacağını ifade etti. Teknik direktör Luciano Spalletti’nin kalitesine ve kadrodaki oyuncuların seviyesine vurgu yapan Kavukcu, Galatasaray’ın hedefinin dünyanın en iyi takımlarından biri olmak olduğunu söyledi.

“Osimhen’in Değeri İkiye Katlandı”

Kavukcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in transferine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Osimhen’in dünyanın en iyi santrforlarından biri olduğunu belirten Kavukcu, oyuncunun değerinin kısa sürede ikiye katlandığını ve kulüp olarak büyük başarılara imza atmak istediklerini dile getirdi.

“Serie A Oyuncuları Oyun Stilimize Uygun”

Teknik direktör Okan Buruk’un Serie A deneyimine dikkat çeken Kavukcu, İtalya’da forma giyen oyuncuların Galatasaray’ın oyun stiline uyum sağladığını söyledi. Bu nedenle transfer çalışmaları kapsamında sık sık Milano’ya gittiklerini ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu İçin Girişim

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için girişimde bulunduklarını açıklayan Kavukcu, kış transfer döneminde oyuncunun ayrılmayacağının kendilerine iletildiğini belirtti. Çalhanoğlu’nun Türk Milli Takımı’nın simge isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Kavukcu, transfer ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

Noa Lang ve Zaniolo Mesajı

Devre arasında Napoli’den kiralanan Noa Lang için satın alma opsiyonlarının bulunduğunu aktaran Kavukcu, oyuncunun kısa sürede taraftarın sevgisini kazandığını söyledi.

İtalyan futbolcu Nicolò Zaniolo hakkında da konuşan Kavukcu, oyuncuyu kadroda tutmak istediklerini ancak Dünya Kupası hedefi nedeniyle Serie A’ya dönmek istediğini belirtti. Sezon sonunda tarafların yeniden değerlendirme yapacağını ifade etti.

Galatasaray yönetiminin, hem Avrupa hedefleri hem de transfer stratejisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.