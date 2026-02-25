Bakan Gürlek, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporun TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu belirterek, bundan sonraki sürecin Meclis’in takdirinde olduğunu söyledi.

Sürecin nihai amacının terör örgütü PKK’nın tamamen silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu vurgulayan Gürlek, yasal düzenlemelerin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılacağını ifade etti.

Adalet Bakanlığı’nın yalnızca teknik destek sunduğunu belirten Gürlek, “Meclisimiz ihtiyaç duyarsa teknik ekibimiz her zaman çalışmaya hazır” dedi.

Genel Af ve Cezasızlık İddialarına Net Yanıt

Bakan Gürlek, kamuoyunda tartışılan genel af iddialarına da açıklık getirdi.

Herhangi bir şekilde şahsi cezasızlık algısı oluşturacak, genel affa yönelik ya da kişiye özel bir düzenleme yapılmayacağını açık bir dille ifade etti.

12. Yargı Paketi Ne Zaman Çıkacak?

Gündemdeki 12. Yargı Paketi çalışmalarının sürdüğünü belirten Gürlek, paketin içeriğine ilişkin de bilgi verdi.

Özellikle sosyal medya düzenlemesinin bu pakette yer almasının planlandığını aktaran Gürlek, iki yönlü bir çalışma yürütüldüğünü söyledi:

15 yaş altındaki çocuklara yönelik düzenleme için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma yürütüyor.

15 yaş üstü kullanıcılar için anonim hesaplar ve sahte profiller üzerinden yapılan itibar suikastlarının önlenmesine yönelik düzenlemeler hazırlanıyor.

Bakan Gürlek, çalışmaların kısa sürede pakete dahil edileceğini ifade etti.

Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Yeni Adımlar

Yaşı küçük çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığını tespit ettiklerini açıklayan Gürlek, Meclis’te bu konuda bir komisyon kurulduğunu hatırlattı.

Gerekli görülmesi halinde 12. Yargı Paketi kapsamında yasal değişiklik yapılabileceğini söyledi.

Alican Uludağ Açıklaması

Bakan Gürlek, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanan Alican Uludağ hakkında İstanbul’daki mahkemenin yetkili olmasına ilişkin soruya da yanıt verdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre suç yerinin esas alındığını belirten Gürlek, “O tarihte suç yeri İstanbul olduğu için karar İstanbul’da verilmiştir. Süreç tamamen bağımsız yargının kontrolündedir.” dedi.