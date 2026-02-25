Özellikle geçen hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan 4-0’lık ağır yenilgi camiada moral bozukluğuna yol açtı. Ayrıca geçen sezon yaşanan 11 maçlık kazanamama serisinin başlangıcının da benzer bir döneme denk gelmesi, endişeleri artırdı. Bu sezon ilk kez üst üste 3 maç galip gelemeyen İzmir temsilcisinde teknik ekip ve yönetim, genç oyunculardan oluşan kadroya panik yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Efkan Bekiroğlu’ndan İyi Haber

Göztepe’de haftalardır sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Efkan Bekiroğlu’nun iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Takımla antrenmanlara başlayan deneyimli orta saha oyuncusunun Eyüpspor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un da oyuncularıyla yakından ilgilendiği ve moral motivasyonu yüksek tutmaya çalıştığı öğrenildi. Bulgar teknik adamın kritik mücadelede Arda Okan ve Guilherme Luiz gibi isimlerle birlikte iyileşen Efkan Bekiroğlu’nu ilk 11’de değerlendirebileceği, kadroda rotasyona gidebileceği ifade edildi.

Hedef: Yeniden Çıkış

Cumartesi günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Eyüpspor karşılaşmasını çıkış maçı olarak gören Göztepe, hem gol hasretine son vermek hem de üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor. Taraftar desteğini arkasına alacak sarı-kırmızılılar, kötü gidişata dur demek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Göztepe – Eyüpspor maçı, hem zirve yarışını hem de İzmir ekibinin sezon içindeki kırılma anlarından birini belirleyebilecek kritik 90 dakika olmaya aday.