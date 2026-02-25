Turnuvada Muğlalı sporculardan Sude Nur Kurt, attığı 5 golle takımın en golcü oyuncusu oldu ve şampiyonanın en golcü 3’üncü ismi olarak önemli bir başarıya imza attı. Bu performans, Muğla spor tarihinde ilk kez bir Avrupa ülkesinin takımına bu kadar geniş katılımla sporcu transferi gerçekleşmesini sağladı.

Takım kadrosunda şu Muğlalı sporcular yer aldı:

Aleyna Başbuğ

Sude Nur Kurt

Aleyna Satılmış

Sıla Çelebi

Ayşegül Uğur

Cansu Yasan

Arzu Nur Öztürk

Nilay Nur Öztürk

Antrenör Serkan Şen’den Gururlandıran Açıklamalar

Maçlarda sahadaki ilk 6 oyuncunun tamamının Muğlalı olduğunu belirten Antrenör Serkan Şen, “Gerçekten bazı anlarda ben de çok duygulandım. İkinci galibiyetimizi aldığımız maçta Gürcistan Federasyon Başkanı Avtandil Tevdoradze bile duygulanıp bana sarıldı. Ülkemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil ettiğimiz için çok mutluyum. Muğla'nın hokeydeki potansiyelinin birçok ülke takımından bile üst seviyede olduğunu görmek gurur verici” dedi.

Sakatlığı bulunan A Milli Takım sporcusu Aleyna Başbuğ ve yaşları kadroya uymayan bazı genç sporcuların yer alamamasına rağmen elde edilen başarının değerini vurgulayan Şen, “Avrupa 4’üncülüğü çok güzel bir sonuç. Önümüzdeki yıl daha üst sıraları hedefliyoruz. Burada kazandığımız tecrübe ve becerilerle Türkiye’de daha başarılı olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.