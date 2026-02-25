ABD Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration) histotripsi yöntemini 2023 yılının sonlarında onayladı. Teknolojiyi geliştiren HistoSonics firmasının Edison sistemi, Şubat 2026 itibarıyla ABD’de 50’den fazla önde gelen merkezde kullanılmaya başlandı.

Bu merkezler arasında Allina Health / Abbott Northwestern, Johns Hopkins Medicine iştirakleri, Jersey Shore UMC, Saint Francis, Lehigh Valley, Renown Health ve University of Michigan Health-West yer alıyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong ve Avrupa/İngiltere’de de ilk genişleme adımları atıldı.

Son güncellemelerde yaklaşık 3.000 hastanın bu yöntemle tedavi edildiği bildirildi.

Başarı Oranı Yüzde 96’ya Kadar Çıkıyor

Çok merkezli klinik veriler, tedaviden 30-90 gün sonra %94-96 oranında lokal tümör kontrolü sağlandığını gösteriyor. Doğru hedefleme yapılan birçok vakada bu oran %100’e kadar ulaşıyor.

Temel klinik çalışma takiplerinde ise 1 yıl sonunda yaklaşık %90 oranında tümör kontrolü bildiriliyor.

Komplikasyon Oranı Düşük

Histotripsi tedavisinde komplikasyon oranları düşük ve çoğunlukla hafif düzeyde. Erken analizlere göre ciddi komplikasyon oranı %7’nin altında ve bunların büyük kısmının cihaza özgü olmadığı belirtiliyor.

Uygulama genellikle ayakta tedavi şeklinde yapılıyor. Hastalar kısa sürede taburcu ediliyor ve günlük yaşamlarına hızla dönebiliyor.

Bağışıklık Sistemini de Harekete Geçirebilir

Uzmanlara göre sıvılaştırılan tümör kalıntıları, bağışıklık sisteminin kalan kanser hücrelerini tanıyıp onlarla savaşmasına yardımcı olabilir. Bu yönüyle yöntem, sadece fiziksel tümör yok etme değil, aynı zamanda potansiyel bir immün yanıt tetikleyici olarak da değerlendiriliyor.

Karaciğerle Sınırlı Kalmayacak

Histotripsi şimdilik en çok karaciğer tümörlerinde uygulanıyor. Ancak böbrek ve pankreas kanserleri üzerinde de araştırmalar hızla ilerliyor.

Uzmanlar, ses dalgalarıyla tümör tedavisinin önümüzdeki yıllarda kanser tedavi protokollerinde önemli bir yer edinebileceğini belirtiyor.

Kaynak: University of Michigan News

https://news.umich.edu/tumor-destroying-sound-waves-receive-fda-approval-for-liver-treatment-in-humans/