Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Bingöl’de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla birlikte şehir merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, cadde ve sokaklarda kar birikintileri oluştu.

Sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Vatandaşlar ise araçlarının üzerini kaplayan karı temizleyerek trafikte ilerlemeye çalıştı.

Kentte Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte bazı bölgelerde ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Belediye ve ilgili kurumlara bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Sürücüler düşük hızla ilerlemek zorunda kalırken, yayalar yürümekte güçlük çekti.

280 Köy Yolunun Tamamı Kapalı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl genelinde bulunan 280 köy yolunun tamamı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, kent genelinde açık köy yolu bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, 110 personel ve 53 iş makinesinin sahada görev yaptığı, yol açma çalışmalarında özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelere öncelik verildiği kaydedildi.