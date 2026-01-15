EGO Genel Müdürlüğü, 19 Ocak Pazartesi Günü itibariyle Atapark, Bağlum, Gölbaşı ve Pursaklar güzargahındaki bazı hatları iptal etti. İptal edilen hatlar yerine metro ring seferleri düzenleneceği açıklandı.

EGO'dan duyuru!

EGO Genel Müdürlüğünün duyurusu işte şöyle: "Bu kapsamda; tabloda belirtilen Atapark ve Bağlum semtleri ile Gölbaşı ve Pursaklar ilçelerine hizmet verecek 12 adet metro ring servisi üzerinden, metroya ve metrodan söz konusu güzergâhlara yapılacak 1’inci aktarmalar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Milli Kütüphane Metro İstasyonu ve Şehitler Metro İstasyonu ile entegre şekilde hizmet verecek 9 adet yeni metro ring güzergâhı ile aynı semtlere hizmet sunan ve kent merkezi konumunda bulunan Ulus – Sıhhiye – Kızılay istikametindeki güzergâhlarda; metro ring servisleri ile sırasıyla hareket edecek şekilde hizmet verilecektir. Bu düzenleme kapsamında; 438 ve 447 hat numaralı güzergâhlarda 10.00 – 16.00 saatleri arasında, her saat başı sefer yapılmaya devam edilecek; 441 hat numaralı güzergâhta ise servis hizmeti sona erecektir." ifade edildi.