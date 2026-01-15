Mamak Belediyesi tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde, hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik saha çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kusunlar Mahallesi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ele alındı ve üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi.

Teknik Ekipler Sahaya İndi

Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı ile Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler katıldı. Bölgedeki hayvan işletmelerinin ihtiyaçları değerlendirilirken, üreticilerin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar doğrudan dinlendi.

Buzağı Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Ön Planda

Bilgilendirme toplantısında sürdürülebilir hayvancılığın geliştirilmesi ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle damızlık işletmelerde buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik konular ele alındı. Teknik personel tarafından buzağı bakımı, hastalıklardan korunma yöntemleri, doğru beslenme ve hijyen uygulamaları hakkında üreticilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Üreticilere Destek Malzemeleri Verildi

Toplantının sonunda hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla üreticilere çeşitli ekipmanlar dağıtıldı. Bu kapsamda buzağı biberonu, bağışıklık güçlendirici gıda takviyesi, ishal önleyici mama, göbek kordonu mandalı ve hayvan tentürdiyotu işletme sahiplerine teslim edildi.

Mamak Belediyesi yetkilileri, kırsal mahallelerde üretimi teşvik etmeyi ve hayvancılıkta verimliliği artırmayı hedefleyen çalışmaların, üreticilerle iş birliği içinde sürdürüleceğini ifade etti.