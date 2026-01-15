Recep ayının 27. gecesi idrak edilen Miraç Kandili, İslam dünyasında büyük bir manevi anlam taşıyor. Miraç gecesinde yapılması tavsiye edilen ibadetler, dualar ve okunacak sureler merak ediliyor.

Miraç Kandili’nin Anlamı ve Önemi

Miraç, kelime anlamı itibarıyla “yükselme, göğe çıkma” manasına gelir. İsrâ ve Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) hicretinden yaklaşık 18 ay önce gerçekleşmiştir.

Bu mübarek gecede Peygamber Efendimiz, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Allah’ın huzuruna yükselmiştir. Beş vakit namaz bu gece farz kılınmış, şirk koşmayan müminlerin günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresi’nin 1. ayetinde bu hadiseye şöyle işaret edilir:

“Kulunu bir gece, Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir.” (İsra, 1)

Miraç Kandili’nde Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler

Kur’an ve sahih hadislerde Miraç Kandili’ne özel farz bir ibadet bulunmamakla birlikte, İslam âlimleri ve Allah dostları bu gecenin ibadetle ihya edilmesini tavsiye etmiştir.

1. Oruç Tutmak

Miraç Kandili’nin gündüzünde oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, bu günde tutulan orucun ve yapılan duaların kabulüne vesile olacağını belirtmiştir.

2. Kaza ve Nafile Namaz Kılmak

Miraç gecesinin en önemli hediyesi beş vakit namazdır. Bu nedenle namaz borcu olanların kaza namazı kılması, olmayanların ise nafile namazlarla geceyi ihya etmesi önerilmektedir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, bu gece için 12 rekât nafile namaz kılınmasını tavsiye etmiştir. Namazın ardından tesbih, istiğfar ve salavat getirilmesi önerilir.

3. Kur’an-ı Kerim Okumak

Miraç gecesinde Peygamber Efendimiz’e Bakara Suresi’nin son iki ayeti hediye edilmiştir. Hadis-i şerifte:

“Kim geceleyin Bakara Suresi’nin son iki ayetini okursa ona yeter.” buyurulmuştur.

Bu nedenle Miraç Kandili’nde Kur’an-ı Kerim okumaya özellikle önem verilmelidir.

4. Tevbe ve İstiğfar Etmek

Bu mübarek gecede Allah Teâlâ, şirk koşmayan kulların günahlarının affedileceğini müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz’in günde yüz kere istiğfar ettiği rivayet edilmektedir.

5. Dua Etmek

Miraç Kandili, dua ve niyaz için önemli bir fırsattır. Dualara hamd ve salavatla başlanması, kabulüne vesile olarak görülmektedir.

6. Salavat Getirmek

Kur’an-ı Kerim’de müminlere Peygamber Efendimiz’e salavat getirmeleri emredilmiştir. Hadislerde salavatın sıkıntıları giderdiği ve günahların affına vesile olduğu bildirilmiştir.

7. Sadaka Vermek

Sadaka vermek; belaları def eder, rızkı bereketlendirir. Miraç Kandili gibi mübarek geceler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Miraç Kandili’nde Manevi Bilinç

Miraç Kandili, namazın önemini yeniden idrak etmek, Mescid-i Aksa’nın İslam dünyasındaki kutsiyetini hatırlamak ve gelecek nesillere bu bilinci aktarmak açısından büyük önem taşımaktadır.