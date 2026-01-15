İstanbul’un Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, aynı güzergahta ilerleyen üç İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ilk tespitlere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Otobüslerin Kaldırılması İçin Çalışma Başlatıldı

Kazaya karışan otobüslerin yoldan kaldırılması ve trafik akışının normale dönmesi için ekiplerin bölgede çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.