Kalecik Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Gönül Buluşması” programı düzenleyecek.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi katılımcılarla birlikte paylaşılacak. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türk halk müziği dinletisi yer alacak.

8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00’de Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Gala Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek programa tüm kadınlar davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi