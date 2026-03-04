Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi katılımcılarla birlikte paylaşılacak. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türk halk müziği dinletisi yer alacak.

8 Mart’ta gönüller bir araya geliyor. 💜



“Gönül Buluşması”nda Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte paylaşacak; Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türk halk müziği eşliğinde anlamlı bir akşam yaşayacağız.



🗓 8 Mart 2026 Pazar

🕗 20.00

📍 Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Gala… pic.twitter.com/URQtU5CzmS