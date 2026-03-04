Kalecik Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Gönül Buluşması” programı düzenleyecek.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre etkinlikte, Ramazan ayının manevi atmosferi katılımcılarla birlikte paylaşılacak. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türk halk müziği dinletisi yer alacak.
8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00’de Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Gala Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek programa tüm kadınlar davet edildi.
8 Mart’ta gönüller bir araya geliyor. 💜March 3, 2026
“Gönül Buluşması”nda Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte paylaşacak; Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Türk halk müziği eşliğinde anlamlı bir akşam yaşayacağız.
🗓 8 Mart 2026 Pazar
🕗 20.00
📍 Kalecik Belediyesi Kültür Merkezi Gala… pic.twitter.com/URQtU5CzmS