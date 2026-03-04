DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa girmek için CAATSA yaptırımlarının saldırılarını talep etti” gibi iddialar doğru değil. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; Dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve sanat amaçlıdır. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu olması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."

