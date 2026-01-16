Kalecik Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla ilçe halkıyla bir araya geldi. Belediye ekipleri, kandil programı kapsamında vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Miraç Kandili’nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Miraç Kandili’nde hemşehrilerimizle bir araya geldik. 🤲



Bu anlamlı gecede vatandaşlarımıza kandil simidi ikramında bulunduk. Miraç Kandili’nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. ❤️ pic.twitter.com/4fmWiSoV9W — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) January 15, 2026