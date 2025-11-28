Kalecik Belediyesi, ilçedeki çocuk oyun alanlarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtilirken, oyun alanlarının düzenli olarak kontrol edilip, eksikliklerin giderildiği ifade edildi.

Yetkililer, “Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın güvenli ortamlarda vakit geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

İlçemizde bulunan çocuk oyun alanlarında, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmeleri için bakım çalışmalarımız devam ediyor.



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha güvenli alanlar oluşturmaya devam edeceğiz.



Her şey çocuklarımız için. ❤️ pic.twitter.com/B5t1bVTXaw