Kalecik Belediyesi, ilçedeki çocuk oyun alanlarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilmesi amacıyla yürütüldüğü belirtilirken, oyun alanlarının düzenli olarak kontrol edilip, eksikliklerin giderildiği ifade edildi.

Yetkililer, “Geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızın güvenli ortamlarda vakit geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi