Kalecik Belediyesi, eğitime verdiği destekle çocukların ya da gençlerin daha güvenli ve konforlu alanda eğitim görebilmesi için düğmeye basmayı sürdürüyor. Belediye Sağlık Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu etrafında eskiyen ve zarar görmüş parke taşını yenileyerek, öğrencilerin okula gidip gelirken sıkıntı yaşamaması için faaliyete geçti.

Eğitime ve öğrenciye değer katmak için çalışmalarını hızla sürdüren Kalecik Belediyesi, yakın zamanda kaldırımların yeni haliyle yolu tekrar hizmete açacak.

"Geleceğe değer katmak"

Kalecik Belediyesinin konuya ilişkin açıklaması şöyle: "İlçemizdeki eğitim kurumlarımızın taleplerine çözüm oluyoruz. Bu kapsamda, Sağlık Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulu çevresinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Eğitime ve öğrencilerimizin geleceğine değer katmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.