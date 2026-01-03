Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Venezuela’yı hedef almasının uluslararası hukuk açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tehdit ve saldırgan politikalarının sadece belirli ülkelere değil, tüm dünyaya yönelik olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi’nin Milli Görüş anlayışı doğrultusunda zulme karşı durmayı ve mazlumun yanında saf tutmayı esas aldıklarını belirten Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’deki soykırımın suç ortağı olan ABD’nin, Venezuela’ya yönelik işgal girişimini ve hukuk tanımazlığını en güçlü şekilde kınıyoruz. Yıllardır ağır ambargo ve yaptırımlarla kuşatma altında tutulan Venezuela halkı bugün açıkça cezalandırılmakta, bir milletin iradesi hiçe sayılmaktadır.”

Erbakan, ABD’nin Venezuela’ya karşı sergilediği saldırgan tutumun, yalnızca bu ülkeyi değil, aynı zamanda uluslararası hukuku ve dünya barışını da hedef aldığını dile getirdi.

“Güçlünün haklı sayıldığı bu adaletsiz düzen, insanlığı kaosa, yoksulluğa ve çatışmaya sürüklemektedir” diyen Erbakan, Yeniden Refah Partisi olarak emperyalizmin ve haksızlığın her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceklerinivurguladı.

Açıklamasının sonunda Erbakan, şu çağrıda bulundu:

“ABD-İsrail soykırım ikilisinin Venezuela ve diğer hedef ülkelere yönelik eşkıyalıklarını reddediyor, uluslararası toplumu bu zulme karşı açık, net ve ilkeli bir duruş sergilemeye davet ediyoruz.”