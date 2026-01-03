Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, 3 Ocak 2026 Cuma günü saat 20.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olan 4.7 (Mw) büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD Deprem Dairesi verilerine göre depremin saati 20:27:26 (TSİ) olarak açıklandı. İlk belirlemelere göre deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD: Gelişmeler takip ediliyor

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ekiplerin sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtilerek vatandaşlara resmi kaynaklardan yapılacak duyuruların dikkate alınması çağrısı yapıldı.

Depremle ilgili güncel bilgilere AFAD’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.