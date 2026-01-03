Gold Film imzalı, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yılbaşı tatili nedeniyle verdiği bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşamı izleyiciyle buluşacak.

Özgür Sevimli’nin yönetmenliğini üstlendiği dizinin 121. bölümünde kadro genişliyor. Sık sık yeni oyuncularla hikâyesini güçlendiren Kızılcık Şerbeti’ne bu kez Çağla Naz Kargı ve Aylin Kılıçarslan dahil oluyor.

Salkım’ın Arkadaşı ve Kızı Hikâyeye Giriyor

Başarılı oyuncu Çağla Naz Kargı, dizide “Kübra” karakterine hayat verecek. Aylin Kılıçarslan ise Kübra’nın annesi Neriman rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Neriman karakteri, Salkım (Özge Borak)’ın yakın arkadaşı olarak kızıyla birlikte hikâyeye iddialı bir giriş yapacak.