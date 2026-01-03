Ankara’nın bazı ilçelerinde günlerdir musluklardan su akmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Basınç düşüklüğü ve altyapı kaynaklı sorunlar nedeniyle yaşanan kesintiler, özellikle yüksek katlı binalarda yaşamı zorlaştırırken, çok sayıda vatandaş duruma isyan etti.

"Ankara'nın 200 günlük suyu var!"

Yaşanan su sorunlarının ardından Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ ekiplerinin Çamlıdere ve Eğrekkaya barajlarında yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Yavaş, çalışmaların sona gelmek üzere olduğunu belirterek, basınç düşüklüğüne bağlı su sıkıntısının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

Başkan Yavaş, kuraklık tartışmalarına da değinerek, “Bugün itibarıyla, hiç yağmur yağmasa bile Ankara’nın yaklaşık 200 günlük su rezervi bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş'tan Su Tasarrufu Çağrısı!

Öte yandan dünyada ve Türkiye’de iklim krizinin etkilerinin giderek arttığını vurgulayan Yavaş, Ankaralılara da çağrıda bulundu. Su tasarrufunun hayati önem taşıdığını belirten ABB Başkanı, “Suyumuzu hep birlikte, tasarruflu kullanmalıyız” dedi.

Ankara’da su kesintileriyle ilgili şikâyetlerin sürmesi beklenirken, gözler ASKİ’nin sahadaki çalışmalarının ne zaman tamamen sonuçlanacağına çevrildi.