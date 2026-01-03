Venezuela ile ABD arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. Donald Trump yönetimi Venezuela’yı bombaladığını kabul ederken, Devlet Başkanı Nicolás Maduro ülkede olağanüstü hal ilan etti. Washington’un açık askeri müdahalesi sonrası Maduro halkı direnişe çağırırken, Trump Maduro’ya ülkeyi terk etmesi yönünde çağrı yaptı.

Venezuela’dan yapılan ilk resmi açıklamada, ABD saldırısının amacının ülkenin petrol ve maden kaynaklarını ele geçirmek olduğu savunuldu.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro, “Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı devreye soktuk” diyerek ordunun ve güvenlik güçlerinin en üst düzey alarm durumuna geçtiğini duyurdu.

Maduro, ulusa sesleniş konuşmasında halkı sokaklara çıkmaya ve ülkeyi savunmaya çağırdı.