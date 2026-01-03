ANKARA’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Mogan Gölü’nün bazı kesimleri buzla kaplandı. Başkentte hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kent genelinde yaklaşık 3 gündür devam eden soğuk hava, süs havuzları ve göllerde don olayına neden oldu. Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nün yüzeyi, düşük sıcaklıkların etkisiyle yer yer buz tuttu. Gölde oluşan buz tabakasının üzerinde kuşların dolaşması dikkat çekti.

Ankara’nın simge alanlarından Kuğulu Park’taki havuzda oluşan buz tabakası ise belediye ekipleri tarafından kırılarak temizlendi. Havuzdaki kuğu ve ördeklerin, açılan alanlarda yüzmeye devam ettiği görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara’da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artış göstermesibekleniyor.