Çankaya Belediyesi, ocak ayında kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunları, sergiler ve konserlerden oluşan bir program hazırladı. Kültür ve sanat merkezlerinde düzenlenecek etkinlikler ay boyunca Başkentlilerle buluşacak.

Ocak ayı programı kapsamında, Türk resim sanatının önemli isimlerinden İbrahim Çallı’nın, 2 Aralık 2025’te açılan “Rengin Hafızası Fırçanın Ruhu İbrahim Çallı / Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat” adlı sergisi, 11 Ocak’a kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Kültür Merkezlerinde Sergi Programı

6 Ocak’ta, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Ceren Selmanpakoğlu’nun “Kendiliğinden Kendi / Effortless Self” adlı sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, doğanın çabasız ve kendiliğinden varoluş hâlini merkeze alan yaklaşımıyla, 30 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.

9 Ocak’ta ise Fikret Otyam Sanat Merkezi, “Günlerin Köpüğü ve Kilerdeki Zift” adlı sergiyi Başkentlilerle buluşturacak. T. Melis Golar küratörlüğünde hazırlanan sergide; çağdaş görsel kültür, “köpük” ve “zift” metaforları üzerinden ele alınıyor. Sergide Başak Çalışır, Pınar Kayar, Merve Morkoç, Şafak Şule Kemancı, Christiane Peschek, Alla Güner, Berkay Tuncay, Metehan Törer, Günbike Erdemir, Şule Nur Alev, Mert Öztekin, Can Yıldırım ve Taka Kono’nun eserleri yer alıyor. Sergi, 8 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

Ayrıca Çağdaş Sanatlar Merkezi, bu ay bir başka sergiye daha ev sahipliği yapacak. Zafer Gençaydın’ın “Soyutun Renkli Çığlığı: Zafer Gençaydın” adlı sergisi, 20 Ocak–1 Mart tarihleri arasında izlenebilecek.

Tiyatro Oyunları Sanatseverlerle Buluşacak

Çankaya Belediyesi 100. Yıl Semt Tiyatrosu, “Ferhad ile Şirin” oyununu 17 Ocak’ta Atatürk Sanat Merkezi’ndeücretsiz olarak sahneleyecek. Nazım Hikmet Ran’ın doğum günü kapsamında sahnelenecek oyunun yer fişleri, 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren Atatürk Sanat Merkezi’nden temin edilebilecek.

Çankaya Belediyesi Yıldız Semt Tiyatrosu ise “40 Yıl Önce 40 Yıl Sonra” adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Devekuşu Kabare ve Aziz Nesin ortaklığında yazılan, yönetmenliğini Doğan Güneş’in üstlendiği oyun, 30 Ocak’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde sahnelenecek. Yer fişleri, 26 Ocak 2026 Pazartesi gününden itibaren Yılmaz Güney Sahnesi’nden alınabilecek.

Uğur Mumcu Anma Etkinlikleri

33. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında, “Uğur Mumcu Sesleniyor” temasıyla 24–31 Ocak tarihleri arasında anma etkinlikleri düzenlenecek. Etkinlikler, 24 Ocak’ta Uğur Mumcu Sokak’ta gerçekleştirilecek Turhan Alıcı dinletisiyle başlayacak ve 31 Ocak’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Fide Köksal konseriyle sona erecek.